Genova, due giovani rischiano di annegare a 80 metri dalla riva. Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

Due ragazzi sono stati salvati dal Reparto Volo dei Vigili del fuoco di. La richiesta era arrivata per una ragazza in difficoltà, attaccata ad una boa rossa, a circa 80 metri dalla riva di Capolungo. Giunti sul posto, un sommozzatore si è tuffato raggiungendo la giovane e mettendola in salvo tramite il verricello dell'elicottero. Durante le fasi di sbarco a riva, il pilota si è accorto di un ulteriore ragazzo anch'egli bloccato su una boa ed impossibilitato a rientrare a causa del mare grosso. Ecco le immagini dell'intervento. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it