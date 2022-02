Genova, 444 chili di cocaina trasportate in un container di caffè: un arresto

(LaPresse) I finanzieri del Comando Provinciale Genova hanno sequestrato, nell’area portuale di Prà, 400 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 444 chili. Arrestato un 50enne, trovato dai finanzieri mentre scaricava i contenitori di cocaina. Lo stupefacente era contenuto in 14 borsoni riposti all’interno di un container proveniente da Rio de Janeiro (Brasile) e contenente caffè. I contenitori, una volta sbarcati nella serata del 6 febbraio, sono stati messi in sicurezza in un’area videosorvegliata del terminal portuale, con divieto di movimentazione, per essere successivamente sottoposti a ispezione. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza, qualora finita sul mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione criminale introiti pari a circa trenta milioni di euro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE