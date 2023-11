Gaza, in partenza la nave ospedale Vulcano

EMBED





(LaPresse) In partenza la nave militare Vulcano, l’ospedale galleggiante che il ministero della difesa italiano ha predisposto per portare il proprio aiuto logistico e medico al popolo palestinese. L’imbarcazione, dopo una traversata di poco più di due giorni, raggiungerà quindi Cipro, da dove attenderà comunicazioni. Lorenzo Bonicelli Della Vite, capitano di vascello, ha prima spiegato tutte le caratteristiche della nave, chiarendo che ha una doppia funzione sia logistica che, ovviamente, medico-chirurgica. Allo stesso tempo, è anche capace di produrre energia per una piccola cittadina di 5000 persone, ove mai si verificassero le condizioni. “L’equipaggio è felice di fare un’attività sicuramente preziosa, non solo per l’Italia”, ha detto il comandante. “A pieno regime questo ospedale ha otto posti di rianimazione e circa una quindicina di degenze”, ha spiegato Matteo Zucco, anestesista delle sale operatorie.