Funerali Ratzinger, dai coltelli alle palle da baseball: gli oggetti sequestrati ai fedeli

Coltelli, palle da baseball, canne da pesca e piastre per i capelli. C'è di tutto tra gli oggetti dei pellegrini trattenuti dalle forze dell'ordine al loro ingresso in piazza San Pietro, in Vaticano. Il materiale è stato riposto in un angolo e poi restituito ai legittimi proprietari dopo il funerale. "Tutto si sta svolgendo in maniera ordinata", spiega Catello Somma, primo dirigente della Polizia di Stato. "Mille agenti stanno vigilando la piazza anche nel suo deflusso. I controlli non hanno rilevato nessun tipo di anomalia o allarme". (LaPresse)