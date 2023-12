Funerali Giulia Cecchettin, martedì l'ultimo saluto a Giulia

Saranno celebrati martedì alle 11 i funerali di Giulia Cecchettin . Le esequie si terranno a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Il nulla osta della Procura al rilascio della salma alla famiglia, dopo l'autopsia, è atteso in queste ore. L'esame autoptico sul corpo della giovane è durato 14 ore. Intanto, nelle sue nove ore di interrogatorio di venerdì con il pm di Venezia, Filippo Turetta, accusato dell'omicidio della ragazza, avrebbe raccontato: "L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita", e affermato di voler "pagare e scontare la pena". (Lapresse)