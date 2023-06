Funerali Berlusconi, Lele Mora: «Felice per l'assoluzione»

«Mi rimane di bello che c'è stata l'assoluzione perchè il fatto non sussiste, ma queste cose le superi tutte, ma siamo stati bistrattati e maltrattati ma rifarei tutto. Un uomo così non ci sarà più in Italia. Era bravo in politica, nello sport, nelle relazioni pubbliche, sapeva mettere tutti a suo agio». Lele Mora ricorda così Silvio Berlusconi e i difficili momenti del processo concluso con l'assoluzione di Berlusconi nel processo Ruby Ter.