Funerali Berlusconi, Gerry Scotti ricorda il primo incontro con Silvio: «Mi disse che assomigliavo a un ragioniere»

«Perdiamo una grande persona che in diversi titoli ha riempito le cronache ma oggi le cronache si buttano via perché lui merita solo la storia. Tutto quello che ho, le cose più belle della mia vita e le soddisfazioni che ho avuto, le devo a lui». Così Gerry Scotti, arrivando a Milano ai funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo.

«Con Cecchetto stavo andando a registrare Dj television e lui ci ha apostrofato così: ah questo sarebbe Gerry Scotti? Assomiglia al ragioniere che ho in Brianza Però ha portato fortuna a tutti e due. Io lo sto ancora cercando quel ragioniere, magari è il mio sosia perfetto» ha scherzato il conduttore tv.