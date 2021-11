Frosinone, esce di casa e viene rincorsa da due orsi

Tornano a casa e si ritrovano a tu per tu con due orsi. Ancora incontri ravvicinati nella Valcomino, in provincia di Frosinone, al confine tra Lazio e Abruzzo. È accaduto nelle scorse ore nel paese di Pescolido, già teatro nei giorni scorsi di altre incursioni domestiche dei plantigradi.

Questa volta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Si vede una famiglia rientrare a casa, dopo una manciata di secondi passare due orsi. Poi una signora esce di nuovo da casa, non sa che pochi secondi prima sono passati due orsi, s’incammina nella loro stessa direzione, ma subito dopo si vede la donna correre all’impazzata, evidentemente impaurita, spalanca il cancello, lo chiude di fretta e si va a rifugiare di corsa in casa mentre sopraggiungono a passo svelto i due orsi che stanno evidentemente rincorrendo la passante. E uno dei due orsi si alza anche sulla ringhiera per vedere dove sia finita la donna.

Frosinone, finisce con l'auto nella scarpata per evitare un orso: paura per un ragazzo

Frosinone, faccia a faccia con l’orso che sale sul terrazzo: notte di paura per marito e moglie

Orso bruno a passeggio nei Comuni della Valcomino, sosta nella fontana

Gli incontri ravvicinati con gli orsi nella zona della Valcomino sono sempre più frequenti. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo, sulla strada provinciale tra Vicalvi e Alvito, è finito fuori strada e si è ribaltato con l’auto per evitare un orso che stava attraversando la strada.

Sempre a Pescosolido, una decina di giorni fa, nel cuore della notte, una coppia si è ritrovata un orso sul terrazzo di casa. L'uomo, a tu per tu con l'animale, si è buttato dal terrazzo ferendosi ad una gamba.

A San Donato Valcomino un orso invece è stato immortalato mentre si dissetava nella fontana al centro del paese.