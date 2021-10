Foggia, rapinatore aggredisce proprietario ma viene chiuso dentro il negozio

E' stato minacciato e aggredito con una racchetta da un rapinatore, ma il suo sangue freddo gli ha permesso di far arrestare il malvivente, originario del Senegal, che aveva tentato il colpo nel suo negozio di Foggia. Il titolare dell'esercizio, un 31enne cinese, è riuscito infatti a chiudere a chiave all'interno del locale il rapinatore che, dopo averlo picchiato, era riuscito a portare via dalla cassa circa 300 euro. L'aggressione e i momenti di panico sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza installate all'interno del locale: immortalato in un video anche il momento in cui alcuni carabinieri in borghese, che si erano fermati in soccorso della vittima, hanno intimato al rapinatore di arrendersi dall'esterno del negozio. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina, mentre il 31enne è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 10 giorni. (LaPresse)