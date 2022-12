Foggia, il blitz della polizia contro furto e riciclaggio di auto

(LaPresse) - Blitz della polizia nel foggiano: eseguite ordinanze cautelari nei confronti di numerosi soggetti, in prevalenza originari di Cerignola, presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e in particolare furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli. Svelato e disarticolato un gruppo dedito alla commercializzazione di componenti e pezzi di ricambio provenienti dallo smontaggio di un numero definito "esorbitante" di veicoli rubati, in grado di produrre un elevato profitto. L’attività investigativa ha permesso di stimare il profitto dei delitti di riciclaggio, allo stato pari a 1.250.000 euro, per il quale è stato emesso un apposto Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Foggia, bambino di 8 anni investito e ucciso mentre gioca sul ciglio della strada