Firenze, in due seduti all'esterno del tram

È virale e raccoglie commenti un video comparso sui social che mostra due giovani pericolosamente appesi all'esterno del vagone di coda di un convoglio della tramvia di Firenze in una corsa serale, o notturna, verso Scandicci, cittadina-satellite del capoluogo. I due sono in equilibrio precario e per contrastare i flussi aerodinamici e i sussulti del mezzo che potrebbero sbalzarli a terra cercano di aggrapparsi il più possibile al vetro. Non risultano feriti o cadute ma di questo episodio la società di gestione della tramvia, Gest spa, «non ha segnalazioni pervenute ai conducenti» mentre, spiega l'ad Jean-Luc Laugaa, «circa due settimane fa, di pomeriggio, un episodio simile è avvenuto alla fermata di piazzale della Resistenza. Il conducente se ne è accorto e ha avvertito il nostro centro di controllo che ha allertato i carabinieri che sono riusciti a risalire agli autori della bravata. È un gioco pericolosissimo e in passato ci sono stati alcuni episodi, prontamente segnalati da Gest alle forze dell'ordine». Un caso precedente c'era stato a Firenze anche nel 2017. L'ad Laugaa fa un appello: «Invitiamo gli utenti a segnalarci eventi simili ma soprattutto diciamo a chi pensa sia divertente, è pericoloso, non fatelo e scoraggiate gli amici a farlo. E invece di filmare, se vedete episodi simili, chiamate subito il 112: potreste salvare una vita».