Firenze, bimba scomparsa: in corso sgombero ex hotel Astor

E' in corso a Firenze lo sgombero dell'ex hotel Astor, da parte delle forze dell'ordine. Si tratta dell'edificio - occupato da alcune decine di persone, in via Maragliano - da dove nel pomeriggio di sabato 10 giugno è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che viveva lì con la famiglia. Nel corso delle indagini, più volte i Carabinieri anche con l'ausilio delle unità cinofile hanno perquisito l'ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi; perquisizioni sono state effettuate anche nell'edificio confinante.