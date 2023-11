Omicidio Giulia Cecchettin, arrestato Filippo Turetta

Filippo Turetta è stato arrestato in Germania, «si stava muovendo» in auto quando è stato arrestato «a Sud» del paese in cui ha tentato di proseguire la fuga dopo aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ricercato per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchetin di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa - quando la sua auto è stata intercettata in Austria - è stato fermato su mandato di arresto europeo.

Aggiornamenti in tempo reale