Ferrari, folle gara ad Ancona fino al decollo contro il muro di una villa: una supercar divorata dalle fiamme, due feriti

Altro che incidente: quelle due Ferrari stavano effettivamente gareggiando sulle strade di Osimo (Ancona) e solo per miracolo questa pericolosa bravata alla Fast & Furious è costata solo due feriti lievi (i conducenti delle due supercar) e parecchi danni al muro di recinzione della villa le cui telecamere antifurto hanno ripreso una scena da gara in circuito e non certo di normale traffico su nornali vie. Pochi istanti prima del decollo di quelle Ferrari in quel tratto di strada con il limite dei 50 chilometri orari è passata un'utilitaria bianca il cui conducente ha scoperto solo dopo che cosa stava accadendo qualche metro dietro di lui. Una delle Ferrari è stata anche divorata dalle fiamme.

E' accaduto verso el 12 in via Molino Basso, alla periferia sud di Osimo in provincia di Ancona. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Si è alzata in volo anche l'eliambulanza, ma poi è stata fatta rientrare alla base perché, fortunatamente, i feriti non erano gravi. Due gli automobilisti soccorsi, portati all'ospedale di Torrette: non sono in pericolo di vita. Sono un belga e un olandese ai quali verrà intanto ritirata la patente di guida.