Le immagini dell'esplosione in una scuola di Rovigo, lo stesso istituto comprensivo dove gli studenti spararono alla prof

Un botto e tanto fumo, che ha invaso un'aula ed un corridoio, mentre tutti gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola. È successo questa mattina, 22 marzo, poco dopo le 9, all'Istituto tecnico per geometri Amos Bernin, in via Alfieri, che fa parte fa parte del Polo Tecnologico di Rovigo, che fa capo all'Iis Viola-Marchesini.