(LaPresse) Il proprietario guarda la sua casa in fiamme dopo l'esplosione in centro a Milano. In fiamme un furgone che sostava tra via Pier Lombardo e via Vasari in zona Porta Romana. Trasportava bombole di ossigeno. Cinque le auto coinvolte nell'incendio che erano parcheggiate in strada.

Esplosione in centro a Milano: l'enorme incendio in via Pier Lombardo