Esplosione in una abitazione vicino a Genova, nessun ferito

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Campo Ligure per uno scoppio in una abitazione. Per una presunta fuga di gas, è avvenuta una deflagrazione nella cucina. I due inquilini, un uomo ultra novantenne e la figlia non hanno subito infortuni. Le immagini. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev