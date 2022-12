Eruzione Stromboli, le immagini dall'alto della Guardia Costiera

Le immagini della Guardia Costiera aggiornano la situazione legata all'eruzione di Stromboli: «In corso l'attività operativa della Guardia Costiera, nell'ambito del dispositivo di Protezione Civile attivato per fronteggiare l'emergenza. Al primo pattugliamento via mare e via terra, per verificare operatività dei porti e stato delle zone interessate, svolto della Guardia Costiera di Lipari, è seguita quella condotta dall'alto ad opera dell'aereo "Manta" ATR 42 della Base Aeromobili di Catania». (Video Guardia Costiera)