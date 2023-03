Eralda Spahillari, fiori e palloncini bianchi ai funerali della diciannovenne morta nell'incidente di Gorgo

Un palasport gremito di persone si è riunito a Ponte di Piave, Treviso, per dare l'ultimo saluto a Eralda Spahillari, la diciannovenne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Gorgo al Monticano la scorsa domenica 5 marzo. Eralda si trovava in macchina con il suo fidanzato e una coppia di amici quando il veicolo, che viaggiava a 140 chilometri orari, ha urtato un platano a bordo strada. Non si conosce ancora il motivo di quella velocità così elevata, sebbene si ipotizzi che possa essere stata causata da una garetta o da un sorpasso azzardato. Nonostante rimangano ancora molte domande senza risposta, oggi è il momento di ricordare Eralda, una giovane guerriera con il cuore di panna, come l'hanno descritta i suoi compagni del Lepido Rocco nei giorni scorsi.

Incidente Treviso, due ragazze morte: ipotesi omicidio stradale. Uno dei guidatori è scappato dopo lo schianto

I palloncini e i fiori

Durante la cerimonia funebre in onore di Eralda Spahillari, le sue compagne di classe hanno donato alla famiglia un album contenente le foto più belle scattate insieme a lei. Con le lacrime agli occhi, hanno espresso il loro dolore per la mancanza di quella ragazza che, nonostante i cinque minuti di ritardo quotidiani e la continua ricerca di parcheggio dopo aver appena preso la patente, riusciva sempre a sfidare persino il preside per il bene della classe. Eralda è stata descritta come una stella luminosa che continuerà a brillare nei loro cuori.

Anche un docente ha voluto ricordare la giovane studentessa, elogiando il suo forte carattere e confessando che la sua assenza in classe lascerà un vuoto difficile da colmare.

Il campo da gioco del palasport, dove si è tenuta la cerimonia, è diventato il simbolo di una partita per la vita, come ha sottolineato la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma: «Questa comunità non dimentica, ma ricorda». All'esterno del palasport, i presenti hanno ricevuto dei palloncini bianchi che sono stati fatti volare in cielo in onore di Eralda. La madre della giovane non voleva lasciare andare la figlia e ha avuto un malore, ma i tanti amici e conoscenti presenti l'hanno confortata.

Infine, con l'invito a pensare a bei ricordi, la cerimonia si è conclusa con il lancio dei palloncini in cielo, accompagnando Eralda nel suo ultimo viaggio.

Incidente Treviso, tragica corsa tra auto: così si è spezzato il sogno di Eralda e Barbara