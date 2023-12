Elly Schlein: «Serve riforma del Trattato di Dublino, ipocrisia dalla destra»

(Agenzia Vista) Napoli, 01 dicembre 2023 "Vogliamo avere il coraggio di dire che quella riforma di Dublino va fatta, perché quel regolamento è quello che blocca nel primo Paese di arrivo centinaia di migliaia di richiedenti asilo. È facile che quel Paese di primo arrivo sia più spesso l'Italia di altri Paesi europei. Vogliamo legare finalmente i fondi europei al fatto che si contribuisca all'equa condivisione delle responsabilità dell'accoglienza. Serve il coraggio per fare queste battaglie. La destra non le farà, su questo è molto ipocrita. Perché Giorgia Meloni quando è andata in Polonia dal suo alleato, è andata a dire che hanno ragione loro quando costruiscono un muro che è chiaramente un muro contro l'Italia e contro la solidarietà sull'accoglienza verso l'Italia", le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, nel corso del suo intervento alla kermesse "Casa Corriere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev