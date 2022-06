Elena Del Pozzo, la maestra: «Viviamo col rimorso di averle affidato la bimba»

Le parole della maestra di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti. «Quello che è successo ha dell' inverosimile. Credo che non si possa mai accettare. Lunedì alle 13 Martina è venuta a prendere la bambina, che abbiamo affidata alle mani più sicure con quell'abbraccio che è diventato comune a tutti e che dimostra l'amore che la piccola aveva per la madre», ha detto Veronica Piazza, responsabile della scuola materna di Tremestieri Etneo.

«Elena era una bimba affettuosa, socievole e solare - aggiunge - ogni volta lei abbracciava tutti i suoi familiari. Forse Martina aveva premeditato tutto, ma per noi l'abbraccio tra madre e figlia poche ore prima del delitto non aveva nulla di anormale. Noi - sottolinea la dirigente - vedevamo una famiglia attenta e premurosa. Non sappiamo quello che succede tra le mura di casa. I bambini sono lo specchio di quello che succede. Se qualcosa non fosse andato bene probabilmente Elena lo avrebbe raccontato».