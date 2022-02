Droga, smantellato gruppo criminale a Catania: 15 misure cautelari

(LaPresse) - Nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura di Caltagirone, i carabinieri di Palagonia, nel Catanese, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale Calatino nei confronti di 15 soggetti destinatari 4 di custodia cautelare in carcere, 5 degli arresti domiciliari, 5 dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 06 e 1 dell’obbligo di presentazione alla P.G.), domiciliati nella provincia Catania, gravemente indiziati, a vario titolo, in ordine ai reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’attività di indagine, protrattasi da maggio del 2018 a novembre dell’anno successivo, trae origine dall’arresto in flagranza di reato operato dai carabinieri di Palagonia nei confronti di un soggetto trovato in possesso di 5 grammi di cocaina nascosti in auto. La florida attività di commercio illecito, in particolare di cocaina e marijuana, vede al centro, tra gli altri, due soggetti, fratello e sorella (da qui il nome dell'operazione 'Family’s Affairs') che ricoprivano un ruolo di prim’ordine nella gestione delle fiorenti piazze di spaccio tra i suddetti comuni, il tutto con la collaborazione di altri giovani che svolgevano tanto il ruolo di pusher che di vedette.