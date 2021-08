Alle 3 e 36 del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 colpì Marche, Umbria e Lazio, distruggendo paesi e facendo 299 morti. Un disastro a cui sono seguiti 5 anni di lenta e faticosa ricostruzione. Città come Amatrice, Accumuli e Arquata del Tronto divennero simbolo della distruzione avvenuta. Oggi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà ad Amatrice per partecipare alle celebrazioni in occasione del triste anniversario del sisma