Difesa, Guerini: «La figura del carabiniere incarna presenza Stato accanto cittadini»

«La figura del Carabiniere incarna la presenza dello Stato accanto ai cittadini, nei grandi centri come nei piccoli borghi e soprattutto nei territori più difficili. Una presenza diffusa che è anche una responsabilità e un impegno, efficacemente sintetizzati in una espressione che proprio Lei, Signor Presidente, ha rivolto ai militari dell’Arma, in occasione della loro Festa, il 5 giugno: “Capacità di ascolto sul territorio". Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nel discorso pronunciato al cerimonia del Giuramento e apposizione Alamari del 140° Corso Formativo Allievi Carabinieri e 200° anniversario Scuola Allievi Carabinieri di Torino. (LaPresse)