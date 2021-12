«Ovunque voi siate, in Italia o all’estero, vicini o lontani, a casa o al lavoro... Le donne e gli uomini della Marina Militare augurano a tutti voi Buone Feste». Con questo video i militari italiani impegnati nel Paese o all'estero in missione salutano i connazionali per il Natale e il nuovo anno in arrivo.