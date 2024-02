Cutro, la sorella di una vittima: «Meloni mantenga la promessa»

Finora la premier Giorgia Meloni "non ha rispettato la promessa" di spendersi per riunire le "nostre famiglie". Lo ha detto a Crotone, a margine della conferenza stampa dei superstiti e dei familiari delle vittime del naufragio di Cutro, Zahra Barati, donna afghana che ha perso il fratello nella tragedia.

"Ci ha promesso che avrebbe fatto il possibile per riportare le famiglie delle vittime in Italia, qui in Europa, però dopo un anno questa promessa non è ancora stata mantenuta e noi ora chiediamo che venga messa in atto il prima possibile" ha dichiarato.