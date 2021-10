(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2021 "L'Italia sta andando bene. Chiaro che, come accaduto in Nord Europa, ci potrà essere un aumento dei casi ma il numero sarà sotto controllo perché è proprio la strategia del green pass che contiene i contagi" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev