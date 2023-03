I familiari delle vittime del Covid si sono ritrovati questa mattina davanti alla Procura di Bergamo dopo la chiusura delle indagini. "Ci hanno chiamato sciacalli del Covid, ma la verità è che non hanno fatto tutto quello che potevano - dicono - Ci aspettavamo delle scuse, non sono mai arrivate. Noi non vogliamo vendetta, solo giustizia per i nostri cari "

Servizio di Claudia Guasco