Covid, Locatelli: «Rivendico scelta di chiudere Paese»

Sull'ipotesi di dare l'indicazione per una nuova dose di vaccino anti covid dopo quella booster «bene ha fatto il ministro Speranza a richiamare l'Europa a fare delle scelte coerenti e che siano comprensibili per l'opinione pubblica». Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Comitato tecnico scientifico, questa sera a Sky Tg 24. Locatelli ha sottolineato fra l'altro che «la somministrazione della quarta dose ha un profilo di sicurezza del tutto paragonabile a quello della terza». Tornando sull'esperienza appena conclusa alla guida del Cts, Locatelli ha detto che «l'interazione che c'è stata fra un organo di consultazione e il decisore politico è sempre stata assai rispettosa dei differenti ruoli». «Credo - ha aggiunto - che questa esperienza rappresenti una sorta di modello paradigmatico che potrebe rimanere patrimonio del paese» per un'azione di governo «con il supporto delle evidenze scientifiche».