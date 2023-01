Cospito, Donzelli: «Anche Messina Denaro sta male, lo Stato non tratta»

(LaPresse) “Difendiamo le istituzioni perché il Governo non scende a patti con chi minaccia con bombe e attentati lo Stato. Se sta male deve essere curato con le strutture adeguate. Ma se si segue il principio che in base alle condizioni di salute viene meno il 41 bis vorrei capire chi teorizza questo come si pone di fronte a Messina Denaro. Se Cospito può uscire dal 41bis perché sta male secondo loro deve farlo anche Messina Denaro perché ha un tumore? Noi crediamo che se i tribunali prevedono che mafiosi e terroristi siano socialmente pericolosi debbano restare al 41bis” così il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli raggiorno dai cronisti a Montecitorio. “Lo Stato non tratta né con mafiosi né con terroristi. Lo Stato difende la legalità” ha aggiunto il responsabile nazionale organizzazione del partito di Giorgia Meloni.