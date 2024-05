Codacons: «Fedez? Indagini chiuse ma la vicenda non è conclusa»

Il Codacons ha commentato la chiusura delle indagini della Procura di Milano sulla denuncia per diffamazione presentata da Fedez , ribadendo che la vicenda non è conclusa e che sarà il Giudice a valutare la legittimità dei loro dubbi. La Procura ha ritenuto lecito definirsi "nullatenenti" anche in presenza di grandi flussi di denaro generati da società collegate. Il Codacons sottolinea che ulteriori esposti sono stati presentati alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate contro altri influencer.