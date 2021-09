Tensione a Milano tra le forze dell’ordine e gli attivisti di Rise Up 4 Climate justice, che organizzano in questi giorni il Climate Camp e che hanno bloccato il traffico davanti al MiCo, il Milano Convention Center in zona Fiera, dove oggi inizia la PreCop 26 sui cambiamenti climatici. A quanto si apprende, i dimostranti hanno posizionato in viale Scarampo blocchi stradali che le forze dell’ordine, in assetto anti-sommossa, hanno cercato di rimuovere, caricando il presidio di attivisti.