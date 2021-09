Clima, Extinction Rebellion denuncia: attivista portato via da polizia

Tensioni questa mattina a Milano dove gli attivisti di Extinction Rebellion hanno cercato di bloccare il traffico. «Una delle persone che da questa mattina sta bloccando il traffico è stata caricata in macchina dalle forze dell'ordine e portata via – denuncia Extinction Rebellion Italia sui social, pubblicando un video - Oggi pratichiamo una disobbedienza nonviolenta contro l'immobilismo politico, infrangiamo la legge per ottenere il cambiamento necessario a salvarci. I blocchi nonviolenti continuano con tutte le persone che sono rimaste. Le COP hanno fallito, la Ribellione non si ferma».