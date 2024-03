Click Day 2024, Italia aperta a 89.050 lavoratori stagionali extracomunitari nei settori agricolo e turistico

Il 25 marzo segna l'inizio del Click Day per l'accoglienza di 89.050 lavoratori stagionali extracomunitari in Italia, come annunciato dalla Coldiretti in relazione al nuovo decreto flussi 2023-2025. Questo importante evento mira a rafforzare il settore agricolo e turistico-alberghiero, evidenziando il ruolo cruciale dei lavoratori stranieri nella filiera agroalimentare del. Secondo Coldiretti, quasi un terzo della produzione agroalimentare italiana è affidato a migranti regolarmente impiegati, con un contributo significativo alla raccolta stagionale in vari distretti agricoli nazionali. La comunità indiana emerge come la più numerosa, seguita da marocchini, albanesi e altri, dimostrando l'integrazione e il ritorno annuale di molti lavoratori nelle stesse aziende. Questa iniziativa non solo sostiene l'economia agricola italiana ma anche promuove un modello di integrazione lavorativa e sociale efficace.