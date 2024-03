Claudio Sterpin a Storie Italiane su Rai1: «Viviana Resinovich incinta? Non l’ho mai saputo, ma è la riprova che...»

“Per me questa notizia è stata una novità assoluta. Non ho mai saputo che Liliana fosse rimasta incinta di chicchessia”, così questa mattina Claudio Sterpin commenta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele l’intercettazione in cui Sebastiano Visintin avrebbe parlato di una gravidanza interrotta volontariamente da Viviana Resinovich negli anni ’90, dopo essere rimasta incinta di Steprin.

“Senz’altro sarebbe stato meglio che Sebastiano l’avesse detto tanto tempo prima. Fino ad un paio di settimane fa continuava a dire che io mi sono sognato il mio idillio con Liliana. Ecco questa è una riprova che lui in questi anni ha raccontato di tutto e anche il contrario di tutto. Adesso all’improvviso divento il papà del suo potenziale figlio? Ma che gioco giochiamo? Io non sono mai stato per Liliana uno dei tanti amici, ma l’amico numero uno per quarant’anni e oltre. Non ci siamo mai persi di vista a livello di amicizia, talvolta questa amicizia andava oltre. Sebastiano ha sempre detto che le mie erano solo fantasie, ma come faccio a metterla incinta con i sogni erotici?”

Sulla possibilità che Liliana fosse veramente rimasta incinta di suo figlio prosegue: “Non posso dirlo con assoluta certezza, però sono relativamente convinto che in quel periodo non ci frequentassimo a quel livello. Se vogliamo chiamarla un’ipotesi verosimile può essere, ma che sia probabile non credo perché sono convinto che Liliana me l’avrebbe detto, anche perché io ero libero. Mi sembrerebbe strano visto il carattere, improbabile che lei si fosse tenuta per se un segreto simile se quel figlio poteva essere mio. E poi in tutti i trenta quaranta anni successivi non ha mai aperto bocca? Io sono relativamente convinto che se quel figlio poteva essere mio lei ne l’avrebbe detto non fosse altro che per “accalappiarmi”, diciamo così”.

“Potete trarre voi le conclusioni”, conclude amaramente Sterpin, “Sebastiano ha sempre detto di tutto e il contrario di quello che ha appena detto. Ha sempre parlato di idillio tra loro, mentre erano in piena crisi. Il suicidio è una bufala l’ho sempre detto, sono convinto che lei è stata portata qua cadavere. Non ho mai parlato di omicidio puro, ma non è escluso. Questa particolare notizia non mi ha toccato più di tanto perché io sono a zero di morale da due anni e tre mesi. Tutto questo tempo non ho dormito una notte in pace”. www.raiplay.it