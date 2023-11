Cina, Xiang Xiang inventa un nuovo stile di televendita e guadagna 18 milioni in una settimana

La streamer cinese Xiang Xiang ha guadagnato 18 milioni di dollari in una settimana (100mila yuan) presentando i suoi prodotti per appena 3 secondi. Il suo innovativo sistema di vendita online consiste in straming su Douyin (la versione originale di TikTok in Cina) in cui presenta i suoi prodotti con uno stile inconfondibile, rapidissimo e senza interruzione: fa vedere il prodotto 2 secondi, dice il prezzo e passa a quello successivo.

In questo modo ha guadagnato migliaia di followers, che seguono i suoi video e poi decidono di acquistare i prodotti. I suoi spettatori devono essere molto attenti se non vogliono perdersi in un battito di ciglia l'abito piu' bello o l'oggetto dei loro sogni. Lei è diventata un fenomeno social.