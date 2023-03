Christian Donzello, 16enne in moto va a schiantarsi contro un'auto e muore: partecipava a una gara clandestina a Monza

Un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello, è morto a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani ieri pomeriggio a Biassono (Monza). Un'auto ha svoltato sulla strada dove le moto stavano gareggiando e Donzello e un altro motociclista di 18 anni, di Carate Brianza (Monza), non sono riusciti ad evitarla.

Sono stati portati l'uno al San Gerardo di Monza, da dove è stato dimesso con sette giorni di prognosi, l'altro al Niguarda di Milano dove è deceduto. Numerosi i video dell'incidente che circolano sul web girati dai tanti ragazzi presenti a seguire la gara. Secondo quanto si apprende, i giovani stavano festeggiando i 100 giorni alla fine della scuola.