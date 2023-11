Chieti, sequestrate 4 discariche abusive e denunciate 8 persone

Il Comando Provinciale di Chieti, nell’ambito di una specifica attività di polizia economico-finanziaria, ha sequestrato quattro discariche abusive, insistenti nei Comuni di Chieti , Bucchianico, Casacanditella e Ripa Teatina - di complessivi 41.000 mq, destinate all’attività agricola, ma che venivano usate per accumulare indiscriminatamente rifiuti di ogni genere, tra cui quelli tossici e pericolosi, compromettendo l’ecosistema circostante. Gli elementi investigativi raccolti hanno permesso di segnalare, in totale, otto soggetti - sei italiani e 2 albanesi - alla Procura della Repubblica di Chieti per le violazioni inerenti all’“Invasione di terreni o edifici“, al “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui” nonché all’”Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”. (LaPresse)