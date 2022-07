Polemiche per la "Chiena", festa campana che allaga il paese in piena siccità

Allagare il paese e lanciarsi bombe d'acqua nel pieno caldo di luglio. É questo il cuore della festa popolare della "Chiena", una tradizione nata nei secoli scorsi per igienizzare dalla peste il paese di Campagna, Salerno, e ancora vivamente sentita dagli abitanti del posto.

Un evento a dir poco originale e per certo divertente per i suoi protagonisti, se non fosse per un piccolo dettaglio: l'emergenza siccità che si trova a fronteggiare il nostro Paese. Le immagini della Chiena nelle scorse ore hanno fatto il giro del web, suscitando indignazione sui social.

E così la Pro loco di Campagna, organizzatrice dell'evento insieme al Comune, spiega nel dettaglio cosa accade per provare a smorzare una polemica oggettivamente inutile: «A Chiena è una parziale deviazione del fiume Tenza. Un canale artificiale capta le acque in località Chiatrone e le immette in piazza Melchiorre Guerriero; l'acqua scorre così lungo il Corso principale, per poi incanalarsi di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino, così che non venga sprecata», spiegano a chi non conosce l'evento nel dettaglio.

(Video Facebook "A Chiena")