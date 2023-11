Milan-PSG, scontri tra tifosi ai Navigli: un ferito grave

n occasione della partita di calcio di Champions League che si disputerà stasera allo stadio Meazza tra AC Milan e Paris Saint-Germain FC, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto servizi di ordine pubblico iniziati sin da ieri pomeriggio per l'arrivo in città dei primi tifosi francesi. Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la Polizia di Stato ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg e un tifoso francese è stato arrestato.