Cgil, in piazza San Giovanni il popolo antifascista: «Qui per mio nipote, voglio che sappia da che parte stavo»

Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione "Mai più fascismi" indetta dai sindacati dopo l'assalto alla sede Cgil sabato scorso da parte di militanti di Forza Nuova. «Sono qui per il mio nipotino di 3 anni, voglio che sappia, quando non ci sarò più, da che parte stavo», le parole di un dimostrante mentre una per una delle partecipanti «ci vuole una risposta antifascista a tutti questi fascismi che abbiamo tollerato fino a oggi. Il fascismo c'è ancora, sotto mentite spoglie ma c'è». (LaPresse)