Arriva una nuova svolta nel caso di Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il cugino della ragazza, Nomanhulaq Nonamhulaq, da tempo latitante è stato arrestato in un appartamento nella zona centrale di Barcellona. Il 35enne è coinvolto nelle indagini dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia per l'omicidio della 18enne. (LaPresse)