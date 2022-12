Cartomante di Bologna sottrae un milione di euro al Fisco in 6 anni

La Guardia di Finanza di Bologna ha scovato una donna che si professava maga-cartomante e che in sei anni ha sottratto al fisco 1 milione di euro. La sua attività negli anni le ha permesso di guadagnare ingnenti somme di denaro che però poi non venivano dichiarate. Gli agenti, inoltre, durante la perquisizione nella sua abitazione, hanno trovato 7mila euro in banconote da 500 nascoste nell'armadio. L’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili riconducibili alla cartomante, fino alla concorrenza del profitto del reato, quantificato in 200mila euro.