(LaPresse) Tragedia sfiorata a Capri. Un grosso masso si è staccato dalla roccia, in via provinciale Anacapri e dopo aver sfondato le reti di contenimento in acciaio, è caduto sulla carreggiata, a pochissima distanza da un ‘auto in transito. Oltre ai danni alla vettura solo qualche escoriazione per il conducente. Sul posto i mezzi di soccorso.