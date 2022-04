Caporalato tra Emilia Romagna e Veneto: arrestati tre sfruttatori

I carabinieri di Portomaggiore (Ferrara) hanno arrestato tre cittadini pachistani, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto "caporalato"), rissa e calunnia. Agli arrestati viene contestato il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, prevalentemente in aziende agricole, in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, attività illecita commessa mediante violenza e minaccia nei confronti di numerosi lavoratori. Le complesse e prolungate indagini hanno permesso di documentare il reclutamento illecito di oltre 100 lavoratori, impiegati in più circostanze da 18 aziende agricole. Perquisite in tutto 23 aziende tra le province di Ferrara, Rovigo, Padova, Venezia e Ravenna. Sequestrati beni per 80mila euro. (LaPresse)