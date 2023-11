Camion perde carico nel Reggiano, due morti. Arrestato autista in fuga

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Guastalla il presunto conducente del camion fuggito ieri nel Reggiano dopo aver perso il carico di impalcature edili che ha travolto tre auto, causando due morti e cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Le vittime sono due giovani di 19 e 21 anni. L'uomo, un 39enne di Montecchio Emilia, ha la patente sospesa; gli sarebbe stata ritirata ad agosto per guida in stato d'ebbrezza e si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. È accusato di omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni. (Lapresse)