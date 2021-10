Cambiamenti climatici, Farina (Ania): «Rafforzare resilienza imprese e famiglie»

«In linea con i principi delle Nazioni Unite, la conferenza delle parti si concentrerà su azioni tangibili per realizzare quanto stabilito dall'accordo di Parigi. Le gravissime inondazioni in Germania, le alluvioni in Cina, ci ricordano che è urgente rafforzare resilienza di imprese e famiglie attraverso maggiore diffusione di strumenti di mitigazione, prevenzione e trasferimento rischi», così la presidente di Ania, Farina, nel corso dell'Insurance Summit ANIA. / Ania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it