Caivano, maxi blitz al Parco Verde: le immagini dal drone

Sequestrati anche 150 proiettili anche da guerra (colpi per Ak47) nella vasta operazione dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nel quartiere Parco Verde di Caivano e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad 'Alto Impatto' che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine coordinate. Nel video, le immagini dal drone. (LaPresse)