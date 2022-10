Cagliari, crollo università: anche i cani dei soccorritori sul posto

Si sono conclusele ricerche di eventuali persone sotto le macerie del crollo della palazzina che ospita la Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari, all'interno del complesso di Sa Duchessa, tra via Is Mirrionis e via Trentino. I vigili del fuoco, con l'aiuto dei cani e dei droni, ma anche con ispezioni sul posto, non hanno trovato tracce che possano far pensare alla presenza di qualcuno rimasto sotto le macerie. Ora verrà messa in sicurezza l'area e si cercheranno di capire le cause del crollo. È probabile che tutti gli edifici che si trovano del complesso vengano ispezionati.

L'edificio è collassato su sé stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un'altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l'asilo della Facoltà. (Video Vigili del Fuoco)