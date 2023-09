Bonus 150 euro, chi deve fare la domanda e chi no

Nel mese di settembre, l'Istituto INPS procederà con i pagamenti delle tranche dela favore dei cittadini che ne hanno diritto. Questo bonus è stato introdotto dal decreto Aiuti ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022, con l'obiettivo di assistere le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas e nel fronteggiare l'aumento dei costi alimentari. Gli specifici criteri per determinare chi ha diritto a questo bonus non sono forniti nella richiesta di sintesi, ma il bonus è destinato a sostenere le spese quotidiane delle famiglie italiane.